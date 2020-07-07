長江漢口站達警戒水位　武漢渡輪全線停航

連日暴雨令長江漢口站水位持續上漲，武漢市防汛抗旱指揮部辦公室周二（7日）通報，截至當日上午7時，長江漢口站水位達到警戒水位27.3米，流量每秒5.29萬立方米。為確保航行安全和市民出行安全，武漢渡輪按照防汛搶險預案全線停航。

周一（6日）傍晚6時30分，湖北省氣象局將重大氣象災害（暴雨）應急響應由三級提升至二級。氣象部門預計，未來數天湖北暴雨將持續，部分地區出現短暫暴雨、雷暴大風等強對流天氣，預料周二到周三（8日）雨勢將增強，主雨帶位於鄂西南、江漢平原、鄂東北、鄂東南一帶，累計雨量100至200毫米，鄂東地區局部可能超過400毫米。

除長江漢口站達警戒水位外，漢江新溝站周一水位達27.9米，超逾警戒水位0.4米，且水位繼續上漲。據了解，武漢各區各部門正循三方面應對汛情：一是加強雨情、水情、汛情分析，提前做好應急準備，及時發布信息；二是對長江幹堤、漢江幹堤、水庫、涵閘、河流、易積水點等重點環節開展排查，對中小河流、湖泊、病險水庫、民堤民垸等加固堤防；三是加強泵站、港渠、涵閘等疏通維護，保障在建工地安全。

位於長江中下游的太湖，周一晚上8時水位漲至4.15米，超警0.35米，周邊河網區61站水位超警0.01至1.35米。周一下午，國家防總副總指揮、水利部部長鄂竟平主持召開防汛會商會時作出多項指示，包括全力降低太湖及周邊河網水位。

另浙江省建德市周一召開新聞發布會表示，截至當日下午5時，當地新安江水庫水位已達106.64米，超過汛限水位（106.5米），新安江水庫將於周二上午10時開閘泄洪，將影響8個鄉鎮及街道共30萬人口。這次是該水庫建成61來第7次開閘泄洪，對上一次是於2011年。

安徽省氣象台預報，周日至周三大別山區和沿江江南有持續暴雨和大暴雨，局部地區有特大暴雨，發布暴雨橙色預警。宣城旌德縣三溪鎮的古橋「樂成橋」周一遭洪水沖毀，原本有11個橋孔的古橋只剩4個，民眾擔心橋體會進一步受損。據悉，該橋建於明代嘉靖年間，約有400多年歷史。