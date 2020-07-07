涉款逾億人民幣　工商銀行分行前行長受賄案開審

中國工商銀行上海市分行前黨委書記、行長顧國明涉嫌受賄犯罪，數額巨大，去年底被開除黨籍及公職。上海市第一中級人民法院周二（7日）早上，對顧國明受賄案一審開庭公開審理。上海市人民檢察院第一分院派員出庭，被告亦到庭受審。

公訴機關指控，被告顧國明於2005年至前年期間，利用擔任工商銀行上海市分行黨委書記及行長職務上的便利，為涉案單位和個人在融資貸款、承攬工程等事項提供協助，牟取利益。他於前年及去年非法收受這些單位和個人給予的財物，合共達1.36億多元人民幣（約1.5億港元）。

被告於去年11月被上海市公安局刑事拘留，翌月被正式逮捕。受查期間，他供認調查人員已掌握其受賄586萬多元人民幣的犯罪行為，並主動供出另外受賄1.31億多元人民幣。公訴機關認為，被告身為國家工作人員，利用職務之便為他人牟利，並非法收受財物，數額特別巨大，應以受賄罪追究刑事責任。

公訴機關在庭上出示相關證據；辯護律師針對被告的坦白、社會危害性等量刑情節，請求法庭對被告從輕發落；被告表示真誠認罪悔罪，接受法律制裁。當日庭審於早上11時10分結束，合議庭將在評議後對此案擇期宣判。