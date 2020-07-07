杭州最大網貸公司涉非法吸金　遭立案偵查

浙江省杭州市最大的點對點網絡貸款公司「微貸網」，被指涉嫌非法吸納存款，日前遭警方立案偵查，公安機關將展開資產查控、處置等追贓工作。微貸網官網數據顯示，截至2月累計借出約2986億元（人民幣，下同，約3300億港元），尚有約86億元（約95億港元）未還。

杭州市公安局上城區分局上周六（4日）發布通報稱，當局依法對微貸（杭州）金融信息服務有限公司（微貸網平台）涉嫌非法吸納存款立案偵查，敦促通過該平台借款但尚未還款的借款人主動還款。警方表示，公安機關將全力保護出借人的合法權益，並嚴懲惡意逃廢債、涉嫌犯罪的借款人。

有業界專家指，被立案不意味就要退市，還看後續有沒有新業務，但短期對上市公司肯定不利。專家又指出，杭州網貸業務基本要清除，雖然官方仍未宣布，但基本上未來全部都會退出，清退方案無法執行的就可能像微貸網般被立案。

微貸網5月底曾宣布，自2011年7月上線營運至今，感謝廣大出借人的信任與支持，但基於國家政策及行業趨勢，經審慎研究後決定上月30日前退出網貸行業。報道指，化解網貸存量風險的攻堅戰早已在全國打響，內蒙古、陝西、吉林、黑龍江、江西等地3月以來，相繼傳出取締網貸機構的信號。