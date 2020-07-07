暴雨致水壩滲水變形　近2.9萬民眾緊急撤離

湖北暴雨成災，黃岡市浠水縣白洋河中型水庫大壩周一（6日）出現滲水和堤身滑動變形。據黃岡市防汛抗旱指揮部辦公室消息，截至周二（7日）上午5時，近2.9萬名民眾已被安全轉移。

受近期持續強降雨影響，浠水縣白洋河水庫水位暴漲。由周日（5日）晚上至周一上午，浠水縣遭遇暴雨，12小時降雨量超過300毫米，白洋河水庫水位達85.6米，是該水庫自1962年建成以來最高水位，超過限溢水位1.12米。到周一中午左右，大壩突發生大面積浸水和左壩肩滑動，涉及面積約1000平方米，嚴重威脅大壩安全。

事故發生後，水利部長江水利委員會、湖北省水利廳、湖北省應急管理廳第一時間派出專家組現場指導搶險，黃岡市委、市政府第一時間成立白洋河水庫搶險指揮部，安排水庫範圍3個鄉鎮、22條村、近2.9萬名民眾轉移。同時，當局派員對大壩堤身滑動區域進行木樁加固、挖渠導水，並用彩色布將大壩覆蓋，防止後期大雨侵蝕。

通報稱，截至周二上午5時，第二溢洪道已順利挖通，洩洪流量每秒15立方米，目前還在進一步開挖。另大壩堤身滑動區域未出現進一步擴大情況，巡壩排查仍在繼續，對發現的小量滲水情況進行穩妥處置。截至同日上午6時，水庫水位85米，較周日（5日）下午7時下降0.6米。