中印流血：官媒首次披露印軍越線證據　建便橋兼設哨所

中印邊境上月15日爆發衝突，造成雙方士兵傷亡。中國官方電視台央視國際頻道周一（6日）播出《今日關注》節目，首次披露印度越線挑釁中方的證據。節目公布的畫面顯示，印方在中方實控線一側進行包括行車道路、便橋等基礎設施的修建，還試圖在相關地區設置哨所。節目稱這證實了印方所謂「中國試圖單方面改變邊境管控現狀」的說法不確。

中國國際問題研究院戰略研究所副所長蘇曉暉節目中表示，印度挑釁的目標是非常清楚的，就是要改變當前中印雙方的現狀，對中國發起主權挑戰。

此次「加勒萬河谷衝突事件」正值「洞朗對峙事件」3周年之際，中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤認為，印方非法越界滋事侵權不是孤立事件。因這兩處邊界都是毫無爭議的，印方此次純碎是故技重演。

他表示，這次印度之所以再次越界挑釁，一是其「大國心態」作祟。總理莫迪上台後提出了印度要成為領導型國家，在國際上發揮領導作用。這種心態導致印度與周邊國家關係均出現不同程度的惡化。二是印度對當前國際形勢的誤判，其認為中方當下在國際上可能遇到困難，與美國關係不好，而美國又在拉攏印度進入印太戰略，因此印度認為當下形勢對其有利。

他稱這兩種原因導致印度採取了冒進冒險的政策。其實在上世紀60年代，印度也是執迷不悟的推行所謂的「前進政策」，導致中印邊境衝突。而印度現在所做的一切就是「前進政策」的翻版，企圖蠶食中方領土。