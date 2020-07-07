台微星科技CEO江勝昌墮樓亡　公司：因健康因素驟然辭世

台灣知名手提電腦、主機板生產大廠微星科技（MSI）CEO兼總經理江勝昌周二（7日）下午在新北市中和區公司總部7樓墮樓，送院後不治。公司發聲明指，江勝昌稍早因個人健康因素驟然辭世，目前公司已經啟動緊急應變措施，各部門營運正常。

大廈的保安下午1時許巡邏時，在大門旁邊發現江勝昌倒臥在大門左側電單車停車區旁，即時通知消防局及警方到場。警方調查發現，江勝昌近期有服用藥物，輕生原因還在調查，但家屬對死因沒有異議，正進行後事處理。

江勝昌畢業於交通大學電子研究所，曾擔任揚智科技協理、微星桌上型平台事業本部總經理，於2019年1月接任微星總經理暨執行長，同時也是微星董事。

今年6月10日江勝昌與微星董事長徐祥共同出席股東會受訪表示，第2季應該是今年最旺的1季，主要因為宅經濟需求，並看好第3季微星主力產品銷售應可符合預期。當時江勝昌對於擴產規劃、海外設廠看法皆侃侃而談，不料周二突然去世，令外界大感意外。

微星科技成立於1986年8月，早期以主機板、顯示卡為主要產品，近年轉攻電競電腦市場，於高階電競手提電腦擁有約20%市場佔有率，與技嘉、華碩等齊名。