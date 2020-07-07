小官巨貪　省貿促會長王敬先被判無期徒刑

黑龍江省貿促會前黨組書記、會長王敬先貪污受賄案，日前在黑龍江省農墾中級法院作一審宣判。王被判貪污罪成、受賄罪成、單位行賄罪成，數罪併罰，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。內媒稱王敬先是小官巨貪的典型。

法院審理查明，2009年至2014年，王敬先在擔任黑龍江省柴河林業局黨委副書記、局長期間，利用賬外資金侵吞公款，數額特別巨大；2009年至2016年，王敬先在擔任黑龍江省柴河林業局黨委副書記、局長和黑龍江省森林工業總局黨委副書記、局長期間，接受相關單位及個人款物，數額特別巨大；2010年，王敬先在擔任黑龍江省柴河林業局黨委副書記、局長期間，實施單位行賄。

法院認為，王敬先利用職務上的便利侵吞公共財產，已構成貪污罪；王敬先利用職務上的便利，為他人牟取利益，非法收受他人財物，已構成受賄罪；王敬先為單位牟取不正當利益，給予國家工作人員財物，情節嚴重，構成單位行賄罪。

依據《中華人民共和國刑法》有關條款的規定，王敬先犯貪污罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；犯受賄罪，判處有期徒刑14年，並處沒收個人財產300萬元人民幣（約340萬港元）；犯單位行賄罪，判處有期徒刑2年。數罪併罰，判無期徒刑。