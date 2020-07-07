台新增5宗日本腦炎確診　部分患者曾意識混亂

台灣的疾管署周二（7日）公布，台灣新增5宗日本腦炎確診病例，年齡介乎48至58歲，患者有發燒、倦怠、步態不穩等症狀，其中幾名個案說話不清楚，也有人出現意識混亂，認不得自己的家人，目前都在治療中。

5名新增個案，分別為彰化縣田中鎮50多歲男性、嘉義縣民雄鄉40多歲男性、高雄市旗山區50多歲男性、桃園市桃園區50多歲女性及桃園市中壢區50多歲女性，5人分別在6月16日到上周四（7月2日）間發病，住家、工作地附近都有豬舍、鴿舍或水稻田等高風險場所，研判在活動地感染的可能性較高。

疾管署表示，預防日本腦炎最有效的方法為接種疫苗，民眾應按時帶家中滿15個月以上的幼兒至各地衞生所或合約院所接種日本腦炎疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症；同時留意防蚊，避免遭病媒蚊叮咬而染疫。住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾，如自覺有感染風險，可前往旅遊醫學門診評估自費接種疫苗。

根據疾管署統計，台灣今年累計9宗日本腦炎確診，分別為桃園市、高雄市及屏東縣各2例，彰化縣、嘉義縣及台南市各1例，活動地附近多有高風險環境；2016至2019年間，全國同期病例數分別為9、16、31及13例，以40歲以上成人較多，各年齡層都有感染風險。