消委會解決逾17萬宗投訴　追回逾1300萬人民幣

湖南省消費者權益保護委員會周二（7日）通報，今年上半年湖南省消委系統共受理21,479宗投訴，處理解決17,259宗，為消費者追回經濟損失1388.52萬元人民幣（約1556萬港元）。

湖南省消委會指，價格、產品質量、售後服務、合約等問題是引發投訴的主要原因。受新冠疫情影響，價格投訴比去年同期增加了6861宗，達到7547宗，佔所有投訴35.14%。

由投訴商品類別來看，上半年醫藥及醫療用品類、食品類、家用電器類、服裝鞋帽類、房屋及建材類投訴量佔據前5位，其中醫藥及醫療用品類投訴9329宗，佔比43.43%；除醫藥及醫療用品類投訴大幅上升，食品類、首飾及文體用品類投訴小幅增長外，其他商品類投訴均呈下降趨勢。

直播帶貨、食品類投訴、預付式消費、電信消費類等成為投訴熱點。以食品類投訴為例，主要反映這幾種問題：一是保健食品宣稱療效，普通食品誇大宣傳，甚至被宣稱為特殊用途食品；二是網絡外賣平台訂餐被訴食品不新鮮、衞生不達標；三是疫情期間擅自漲價，不明碼標價、額外收取配送費等。