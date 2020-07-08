豫章書院體罰案一審宣判　4人獲刑

江西南昌戒網癮學校「豫章書院」早年被學生踢爆有導師用體罰，又對學生進行囚禁和暴力訓練等，引起社會關注。案件周二（7日在）南昌市青山湖區法院一審宣判，被告吳軍豹、任偉強等5人均被認定構成非法拘禁罪，其中4人被判刑，另1人免於刑事處罰。

案情指，豫章書院2013年5月由吳軍豹創立，2017年10月被揭涉嫌非法拘禁學生，此後學校停辦。檢方起訴稱，吳軍豹、任偉強等人涉2013年5月至2017年11月間，明知學校不具心理學教育和心理治療資質下，仍違反辦學許可規定，擅對新生施行心理治療、精神障礙治療活動的所謂「森田療法」，更設立「小黑屋」屢將新生投入禁閉七日，非法剝奪學生的人身自由。據指，吳、任先後禁閉學生240餘人次，禁閉時間由3日至10日不等。

法院對多名被告人認定了其自首、坦白情節，據判決書顯示，被告吳軍豹被判有期徒刑2年10個月；任偉強被判有期徒刑2年7個月；張順、屈文寬分別被判刑1年10個月、11個月；陳賓犯則免於刑事處罰。而一審宣判後，訴訟原告人羅偉表示將向法院提出上訴，並向檢方申請抗訴。