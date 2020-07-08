內地首發橙色暴雨警示　新安江水庫首次九孔全開洩洪

內地暴雨持續，中央氣象台周二（7日）今年首次發布暴雨橙色預警。據統計，今年6月1日至7月6日期間，長江流域的累計降雨量為近60年以來第2高，僅次於2016年。而在浙江省建德市，當地新安江水庫因水位持續上漲，周二起開閘洩洪，周三（8日）上午9點更九孔全開洩洪，是水庫建成以來首次

中央氣象台預計，由周二晚8時至周三（8日）晚8時，江漢東部、江南北部、四川南部、貴州北部、雲南西部和東北部等地的部分地區有大到暴雨，湖北東部、安徽南部、湖南北部、江西北部、浙江西部等地的部分地區有大暴雨，湖北東南部、江西北部、安徽南部等地局地有特大暴雨（250至280毫米）。上述部分地區伴有短時強降雨（最大小時降雨量40至60毫米，局部地區可超過80毫米），局部地區有雷暴大風等強對流天氣。

新安江水庫因連續暴雨導致水位超汛限水位，周二上午10時起開閘洩洪，是該水庫建成61來第7次開閘，對上一次是於2011年。該水庫周二開啟7孔洩洪，截至當晚10時15分，水庫入流每秒13700立方米、出流每秒6090立方米，水位達到108.25米，且持續上漲。因此，周三上午9時水庫增至9孔全開洩洪，總出庫流量將增至每秒7800立方米。

水庫九孔全開後，新安江大壩下游水位將進一步升高，水流更加湍急。建德市防汛防旱指揮部提醒，新安江、富春江、錢塘江沿江區縣市居民應盡量減少外出，切勿在江邊逗留觀看，嚴禁捕魚、撈魚、近水游玩等。