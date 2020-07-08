男子剝智慧齒流血10日　疑急性白血病死亡

湖南長沙市26歲男子劉國帆於兩個月前曾到牙科醫院拔除智慧齒，傷口持續10日大量出血。經醫生檢測，懷疑他患有急性白血病，將其送入ICU病房治療，5日後因腦出血導致顱內壓過高併發腦疝死亡。家屬表示，從未聽聞劉男有白血病，質疑死因與拔牙有關。牙科醫院近日表示，家屬已申請醫療糾紛調解，院方不會逃避責任。

劉男今年5月25日在長沙中諾口腔醫院拔牙後曾向姊姊劉歡發訊息求助，指醫生用20分鐘拔牙後，嘴巴開始大量出血，傷口完全不受控制，「我不敢取下口罩和別人說話，棉花不離身，一嘴的血腥味，我自己都快受不了」。出血情況持續多日後，他於上月4日到長沙市中心醫院求醫。

醫生檢查發現，劉男拔牙的傷口牙齦局部發黑，血液檢測報告顯示「革蘭氏陽性菌感染」，疑似患有白血病，「可能是細菌感染引起的高燒，血液裏面全是細菌」。劉男其後於6月9日不治。劉女強調，弟弟從未試過流血不止，全身僅有拔牙一個傷口。

劉女表示，家人無法接受弟弟離世，母親終日以淚洗面，難以入睡；他的5歲女兒似是感應到父親已經離逝，「總問爸爸是不是在天上看着她」。劉男家人事後曾到牙科醫院討要說法，惟涉事醫生一直未有露面，院方亦未有給說法。

醫院院長周一（6日）表示，醫院已將事件相關材料上交長沙醫療糾紛人民調解委員會，「若有責任，會承擔，不會逃避」。有律師表示，若雙方無法調解，劉男家人可向法院提出訴訟。