新冠肺炎：台無新增確診病例　進一步放寬居家隔離

台灣的中央流行疫情指揮中心召開記者會，當地周三（8日）沒有新增新冠肺炎確診病例，全台累計449宗確診，7人病亡，目前尚有4人住院隔離。指揮中心同日宣布，進一步放寬居家隔離、檢疫者外出奔喪或探視，只需隔離期滿5天，採檢確認無感染後每天可外出探病、奔喪1次，每次2小時。

指揮中心指出，是次放寬針對自費檢驗適用對象，居家隔離、檢疫進入第5天以後且無症狀者，可向地方衞生部門提出申請，經審查符合資格且取得醫院同意探病後，由有關部門安排至指定地方自費採檢，取得陰性報告3天內，可由衞生部門安排外出。

但強調，居家隔離、檢疫者外出時，需全程佩戴口罩並保持安全社交距離，不得搭乘大眾運輸工具；加上考量醫院或奔喪地點為人群聚集且具傳播風險，申請人需配合填寫防疫檢核表，以提升個人防護措施，確保大眾安全。

衞福部長陳時中會上談及國際疫情時表示，日本、南韓目前是在短期商務鬆綁名單上的中低風險國家，澳洲是低風險國家，然而這些國家的新冠疫情似乎有升溫趨勢，指揮中心已將三國列入「觀察名單」，最快下周會針對這三國會有調整結果。