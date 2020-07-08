解放軍西藏高原演訓　大炮連環炮擊

中印上月在邊境發生血腥衝突，兩國高層多次就事件展開對話，雙方軍隊最終同意後撤，但弓拔弩張峙勢未減。內地軍媒周三（8日）報道，西藏軍某旅在海拔4700高寒山地進行實彈演習，報道展示多輛車載大炮連環炮擊，演習官兵強調訓戰一體「炮彈在步兵衝鋒路上空飛過」、「突擊隊官兵向敵人前沿發起衝擊，濃濃硝煙有些嗆人」；分析其劍指中印邊境意味濃。

報道指，是次演訓增強難度，包括撤走原有的落彈區，錯落布設的敵軍碉堡、塹壕與環境渾然一體，射擊難度明顯提高。步兵此前會在距落彈區數百米外的安全位置，不怕被炮彈誤傷，惟撤走落彈區後，炮彈不僅從官兵頭上飛過，大家亦無法提前知道炮彈擊中的具體位置。

炮彈在步兵衝鋒路的上空飛過，步兵突擊、炮火支援不再「各有各打」，當中風險不言而喻。有官兵表示，是次演訓不再按部就班、簡單地按固有模式「衝山頭」，而是迫參與者從實際出發選擇戰術，在實訓中錘煉協同能力和心理素質，有效提升實戰經驗。

除此之外，官兵此前亦挑戰雪域高峰，學習蹚雪坑、避災害、攀冰川、過陡坡技能。他們需在高海拔地域行進，領頭開路隊員每90分鐘輪換一次，無論雪地行軍抑或途中休整，對頻次、時間都有嚴格規定。官兵從低海拔到高海拔、從晴天到複雜氣候，由易到難，循序漸進，至今已陸續登頂10餘座海拔6000米以上的雪山，其體能、技能陸續提升。

中印邊境衝突後，雙方曾展開多次軍事對話。印度傳媒周二（7日）報道， 中印雙方經協商後達成共識，約定在邊境衝突地點附近建立一個約3.5公里至4公里的緩衝區，每側只部署約30人；中國軍隊已後撤約2公里，印度軍隊亦從位於加勒萬河谷地區的衝突地點後撤約1.5公里。