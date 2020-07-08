美5800核彈頭較中國多20倍　華外交部：無意入美俄談判

中國外交部軍控司司長傅聰周三（8日）表示，中國與美俄核武器數量完全不在一個量級，中方無意參加美俄雙邊談判。據瑞典和美國智庫統計稱，美目前約有5800枚核彈頭，相當於中國的20倍。傅怒斥美為保持對任何現實或假想對手的絕對軍事優勢，炒作「中國因素」轉移國際注意力。

針對美方官員近年要求中方參加美俄核裁軍談判，傅聰表示，中美核武庫在質量和數量上有巨大差距，對方又持續擴大差距，美方計劃於2019年至2029年核武器花費約4940億（美元，下同，約3.85萬億港元），未來30年可能達到1.2萬億（約9.36萬億港元）。傅強調美方的目的是為其退出《新削減戰略武器條約》製造藉口，擺脫一切束縛。

針對加入《武器貿易條約》方面，傅聰認為，中美在此問題上立場不同，美國總統特朗普宣布美方將撤銷簽署該條約，顯示其毀約行為並未停止。傅聰反指美方應多聽取國際社會的呼籲，有更大的透明度，不要繼續阻撓核查議定書重啟談判。

另外，中國外交部副部長樂玉成，周三參加中國人民外交學會和美國亞洲協會共同舉辦的中美關係視訊會議上表示，美方一直強調市場精神、公平競爭，但行動上卻是「武大郎開店，不容大個兒」，不允許別人比自己更優秀、更有競爭力。