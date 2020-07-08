西寧市路陷釀10死　路基滲水形地穴釀禍

今年年初青海西寧市區發生路陷，一輛巴士墮坑致10死17傷。省政府近日發布事故調查報告，事發原因是該路段的黃土路基因多年滲水導致水土流失，形成地下陷穴；防空洞年久失修，導致外壁空腔，為水土流失提供通道，最終釀禍。

報告指，意外在水土流失的情況下，因市政工程施工，擾動下方土體，使路基原設計能力失效，承載力下降，巴士壓塌路面後墜落；而巴士墜落位置，正巧砸斷供水管道和市政電纜，大量自來水快速洩出，並沖刷地底形成大面積塌陷和大量泥漿，造成次生災害。

調查組提出，有關部門需吸取事故教訓，舉一反三以安全生產三年專項整治，嚴格隱患排查和集中整治，堅決防止類似事故災難再次發生；同時，有關問責工作，也需要按照程序展開。

事發於今年1月13日，一輛巴士在市紅十字醫院巴士站載客時，突然發生路面塌陷，巴士及車站部分人員墮入坑內，造成10人遇難，17人受傷；省應急廳組成事故調查組，有關方面專家對調查提供技術支援，通過現場勘驗、調閱資料，查明了事故災難發生的經過、原因，認定其災難性質及責任。