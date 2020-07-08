中國第一顆原子彈燃料工程師王明健逝世　享年87歲

內媒周三（8日）報道，協助中國研發第一顆原子彈的燃料的功臣、解放軍原基建工程兵部隊高級工程師王明健，周二（7日）上午在廣東韶關去世，享年87歲。王明健發明了從礦石中提取重鈾酸銨的方法，為中國第一顆原子彈解決了原料問題，在兩彈一星工程中貢獻良多，1988年被中共中央國防科工委授予「獻身國防科技事業」勳章。

資料顯示，王明健出生於1933年6月，是湖北省襄樊市南漳縣人，兩次獲得全國勞動模範稱號。王明健1955年畢業於中南礦冶學院，後加入中國共產黨，曾出任解放軍部隊研究所多個重要職位，至1995年退休。王明健在任職北京第五研究所萃取組組長期間發明「簡易煉鈾法」和「受控萃取法」，解決第一顆原子彈的原料問題。

「湖北宣教」微信號去年專題介紹王明健，當中透露王剛畢業就被秘密分配到309大隊，主要從事原子彈研究，連其家人也不知道。當時，中國的核工業還處於初建階段，沒有正規處理鈾礦石的工廠。政府決定在廣東建立水冶廠，任命王明健為負責人，要求半年內製取出原子彈所需的二氧化鈾原料。

王為此廢寢忘餐，心無旁騖得就連家中發來電報說奶奶病危，也未有回家，最終未能為奶奶送終，令他深感愧疚。王明健在試驗中曾兩次經歷了爆炸，身上多處被燒傷。1964年4月，他終於徹底解決了原子彈的燃料問題。當年10月16日下午3時，中國第一顆原子彈試爆成功，震撼世界。