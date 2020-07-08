台男訛稱廠商出口口罩　詐大陸商人逾1500萬新台幣

台灣台中市一名46歲的馮姓男子，在新冠疫情期間勾結身份不詳的「王會長」，佯稱可出口台口罩廠生產的口罩至大陸；張姓及陳姓的大陸商人先後被詐款1529萬元（新台幣，下同，約409萬港元），台中地檢署周三（8日）依詐欺等罪起訴馮男。

起訴書指出，馮男今年2月透過手機與張男聯繫，佯稱「王會長」與台灣優紙企業有限公司的老闆相熟，可供應大量口罩，預定同月20日運抵廣州。馮其後提供口罩廠的紡織產業綜合研究所檢驗報告，張信以為真並告知陳男，遂向馮落訂1554萬個口罩，並匯款訂金42萬元（約11萬港元）。

馮男事後將印有批號及製造商的口罩外盒、偽造的工廠營利事業登記證，以及拍攝某工廠的大門等相片傳至張男。後者不虞有詐，先後匯款共1654萬元（約443萬港元）至指定帳戶。張、陳2人事後因未收到口罩欲報警，馮男偽造口罩出貨單，拍照傳給張男，並退款167.5萬元（約44萬港元），藉此拖延報警時間，之後卻斷絕聯絡。

張男事後向台警方報案，警員近日到台中市東區建德路馮住處，查獲約199萬元（約53.3萬港元），並扣押2輛私家車及4輛全新電動機車等，檢察官並將扣案的車輛進行拍賣，共計賣得286.6萬元（約76.7萬港元）。