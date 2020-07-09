吸毒遇查用弩箭刺死警員　道友判死伏法

案中被告（左起）杜某、錢某和盧某。

貴州貴陽市警員馬金濤於2年前執勤時，遭一名盧姓吸毒者用箭刺死。盧某被捕後依故意殺人罪遭起訴，案件經兩次審判均裁定其死刑。經最高法院核准，貴陽市中級人民法院周三（8日）依法對盧某執行死刑。

貴陽市公安局花溪分局於2018年12月接獲線報指，有人在區內住宅內吸毒，同月20日民警馬金濤等人根據線報前往貴陽市雲岩區棲霞小區進行查緝。為防屋內疑犯從窗戶逃走，馬警當時安排其他同袍在住宅地下把守，自己則守住大門。其後屋內的錢某、盧芋和杜某分持弩箭和摺刀衝出大門，並與馬警鬥博，過程中盧某持弩箭刺中馬警心臟後離去，馬警因失血過多當場身亡。

案發當晚到翌日，盧某等人先後落網。2019年4月，貴陽市中院一審裁定盧某犯故意殺人罪，判其死刑，剝奪政治權利終身。同案的錢某和杜某則因犯故意殺人、容留他人吸毒罪，分別被判無期徒刑及9年有期徒刑。3人均不服判決並分別提出上訴，同年11月，貴州省高院作二審駁回各人上訴，維持原判。

馬金濤殉職時年僅30歲、已婚並育有一女。事後當地有網民自發在網上為他舉辦悼念活動，而他死後亦獲追授多項黨和公安榮譽。