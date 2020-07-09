江西自然災害救助應急響應提升　安徽現洪水紅色預警

內地多地暴雨持續，其中江西北部地區自周一（6日）以來普降暴雨到大暴雨，局地特大暴雨。江西省應急管理廳周三（8日）指，該省自然災害救助應急響應由Ⅳ級提升至Ⅲ級；全省超警戒站數23個。另安徽安慶水文水資源局發布洪水紅色預警，堯渡河控制站東至站發生超歷史特大洪水。

至周三上午8時，該省有41縣1575站降雨超過100毫米，其中九江市彭澤縣楊梓鎮柯山塢水庫為最大降雨，達522.5毫米。至於超警戒站數，前三位是景德鎮市浮梁縣浮梁鎮樟樹坑，景德鎮市昌江區新楓街道渡峰坑，上饒市鄱陽縣古縣渡鎮古縣渡，分別超警戒水位5.96米、4.54米、2.75米。

省應急管理廳已聯合省財政廳派出3個工作組，緊急赴九江市、景德鎮、上饒查災核災。氣象部門指，周三至周五（10日）強降水帶仍將在江西維持，北部、中北部有持續性暴雨和大暴雨天氣，一些地區還會有強雷電和短時強降水、局部地區有雷暴大風等強對流天氣。當局指，將密切關注雨情、水情、汛情、險情，及時轉移受災民眾。

另一方面，安徽安慶水文水資源局周三晚上8時34分發布洪水紅色預警，堯渡河控制站東至站在強降雨影響下，發生超歷史特大洪水，預計最高水位超過保證水位約0.6m。而據省氣象台監測，周二（7日）上午8時至周三晚上6時，東至縣花園鄉、昭潭鎮、青山村等多個站點累計降雨量超過500毫米；多個鄉鎮內澇嚴重。