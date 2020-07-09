助越南籍畢業生留台　非法中介集團獲利千萬新台幣

台灣桃園一名38歲任職記帳士的陳姓男子，涉創立「假投資、真移民」的非法中介集團，幫一批在台的越南籍畢業生偽造「投資」身分，以留台經營小吃店、婚紗店等，非法獲利約1000萬元（新台幣，下同，約268萬港元）。陳男等共16名疑犯周一（6日）被捕。

據移民署桃園市專勤隊調查，具備公司登記、稅籍申報等知識的陳男自2014年接手家族顧問管理公司後，便透過公司職務任命，幫黃姓印尼籍配偶的親屬成功取得居留權。

之後他發現越南籍學生畢業後有繼續留台的需求，遂先後虛設了數間僑外投資公司，以每人30萬元（約8萬港元）招客，透過偽造不實董事名冊及經理人在職證明，向有關部門辦理公司變更、聘僱許可及居留申請，讓這些越南籍人士得以將「就學」轉為「投資」或「應聘」以居留，事實卻是留台經營生意。

此外，陳男更會指派員工取得移民專業人員資格及移民業務機構設立許可，以為客戶提供居留申請「一條龍」服務。最終，檢方與各部門周一分別前往台北、新北及桃園等地，把陳男及阮姓越南籍人士等多名疑犯拘捕。