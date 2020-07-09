煙花廠爆炸燒焦周邊稻田　去年瞞報事故被罰

四川德陽廣漢市南豐鎮一家煙花爆竹廠周三（8日）晚上發生多次爆炸，共造成6人受傷。消防員經通宵撲救，於周四（9日）清晨5時許將現場明火撲熄。從航拍畫面所見，工廠仍有煙冒出，消防員繼續清理現場。由於爆炸威力強大，煙花爆竹廠被夷為平地，周邊的稻田也被燒焦。據知涉事的煙花爆廠去年也曾發生爆炸，公司更因瞞報事故被罰款。

爆炸發生後，煙花爆竹廠所在的南豐鎮元盛村及附近3條村，共7100多人需緊急疏散，其中。由於擔心會再發生爆炸，很多村民都徹夜不眼。家住元盛村5組的曾姓村民表示，爆炸發生時他準備睡覺，突然感覺到一陣沖擊波襲來，之後發現家裏的捲閘嚴重變形，玻璃全部震碎。同村的周女士稱，當時先聽到「砰」一聲，幾秒鐘後便發生爆炸，過了大概半小時再發生第二次爆炸，這次爆炸更強烈，把她家裏的門窗玻璃全部震爛。

當夜最少發生3次爆炸，受爆炸的衝擊影響，現場附近不少住戶家裏均受不同程度破壞，有住戶家中電視機被震飛到地上、珍藏多年的茅台酒被震碎；另有經營副食品的商戶，商品從貨架跌落地上，白酒、雞蛋等散滿一地。

出事的金雁煙花爆竹廠上月底開始，因放高溫假而處於停工狀態。工廠負責人稱，現場儲放有10噸氯酸鉀，是火藥原料，如急劇加熱可發生爆炸。另據廣漢市人民政府網站公開信息顯示，去年1月，金雁花炮公司協和分廠曾發生燃爆事故，其後公司未將事故隱患排查治理情況如實記錄並向從業人員通報，同年2月公司及相關責任人遭市安監局共罰款2.1萬元人民幣（約2.4萬港元）。