傳800年歷史彩虹橋遭沖毀　官方：部分受損盡快修繕

內地持續落暴雨，部分地區受災嚴重。網傳江西上饒市婺源縣清華鎮有800年歷史的「彩虹橋」被洪水沖毀，網民惋惜不已。婺源旅遊景區周四（9日）回應指，只有部分橋面受損，待天氣轉好就會立即修繕。

網民上載圖片顯示，彩虹橋有部分倒塌，一側橋面被沖毀，其中一個橋墩部分損毀。婺源旅遊景區及清華鎮政府事後回應，只有部分橋面受損，橋墩基本保存完好，天氣轉好就會修繕，「故事和歷史都刻在橋墩裏，洪峰退去後依然堅挺」。

彩虹橋建於南宋，橋身宛若一道跨越時空的彩虹，以唐詩「兩水夾明鏡，雙橋落彩虹」的意思取名。全長140米、橋面闊3米多，4墩5孔，由11座廊亭組成，廊亭中有石桌石凳。該橋是迄今為止保存最為完整、設計最為科學的一座古廊橋，不僅被譽為「中國廊橋史上的絕版」、「中國最美的廊橋之一」，更是國務院全國重點保護文物單位。

江西連日遭暴雨襲擊，該省氣象台周四（9日）上午7時半改發暴雨橙色預警信號，宜春、上饒、鷹潭三市南部和撫州市北部的部分地區出現暴雨，局部大暴雨，預計上述地區降水仍然持續，累計雨量可達50至80毫米以上，局部地區100毫米以上，並伴有雷電、短時強降水、局地雷暴大風等強對流天氣。