內地半年取締1.2萬個不良網站　涉播淫穢信息

內地掃黃打非辦公室周四（9日）表示，「2020淨網」專項行動開展至今成效顯著，上半年共取締非法不良網站1.2萬多個，處置840多萬條淫穢色情等有害信息。針對網上泛濫「軟色情」現象，該辦公室聯同相關部門依法處罰一批網絡平台，包括優酷、愛奇藝、百度貼吧、新浪愛問、抖音、虎牙、鬥魚等。

全國掃黃打非辦公室負責人表示，上述網絡平台涉犯的網上軟色情問題，包括傳播低俗庸俗信息內容、傳播俗稱PUA（Pick Up Artist）的結識異性技巧等不良信息等。亦有犯罪組織利用微博引流色情網站、散布不良信息，例如浙江寧波鄞州警方早前搗破一個犯罪組織，通過在微博評論中刷貼推廣，引流用戶到色情網站付費觀看淫穢影片。案中網站開辦者王某及微博推廣人員黃某等人被刑事拘留，被查封的涉黃影片鏈接達數十萬條。

針對網民早前舉報國內網出現類似南韓「N號房事件」，全國掃黃打非辦公室聯同公安部治安局亦偵破一宗傳播淫穢物品牟利案。案中某重慶大學生，今年1月通過境外伺服器架設網站，以充值會員方式傳播涉未成年人淫穢影片，會員人數近萬。目前該案已逮捕2人，查獲涉未成年人淫穢影片160多部。