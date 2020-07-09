中國武協倡議　習武者不得自封掌門等稱號

渾元形意太極掌門馬保國，今年5月與業餘搏擊愛好者王慶民對戰，未料開場30秒就被擊倒3次，更被對方一拳打至休克，事件引起外界關注。中國武術協會周三（8日）公布「倡議書」，要求習武者不可再自封「大師」、「掌門」、「正宗」等稱號，同時不得以武術拳種、門派名義參加綜合格鬥、自由搏擊等搏擊類賽事，不參加不分項目、性別、年齡、體重級別等不規範賽事活動。

倡議書指出，近期部分假「大師」、「掌門」為追逐個人名利，隨意自創門派、自封稱號，利用民眾對中華傳統武術的喜愛和關注，通過「約架」等方式商業炒作，對中華傳統武術形象帶來嚴重損害，對此必須堅決制止。

倡議書提出，習武者不得自封稱號，不得使用假運動員等級證、假段位證、假教練員證、假裁判員證及其他假證書；不可隨意自創武術拳種和門派；不得以「拜師收徒」、「賀壽慶典」等為名斂財，或利用虛假宣傳、炒作等手段騙取錢財；不得借武術之名從事違背社會公序良俗及違法違規活動。同時，習武者可參加武術競技比賽和交流，並通過《中國武術段位制》評價武術水平，對武術發展作出突出貢獻者授予榮譽段位。