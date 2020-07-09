港區國安法：台港服務交流辦公室開設9日　接700查詢

《港區國安法》實施後，台灣當局多次對該法提出質疑和批評。台陸委會周四（9日）再次提醒當地市民，審慎評估前往或過境陸港澳行程，並注意個人人身安全。這已是該機構8日內第三次就《港區國安法》發表意見。而台灣本月開幕的「台港服務交流辦公室」，據指至今共接獲將近700個查詢。

陸委會發言人邱垂正表示，該會為提供港諮詢服務而設立的「台港服務交流辦公室」，自本月1日至今接獲的查詢電話及電郵，主要關於赴台移民、定居、投資、就學等事宜。他表示，查詢數量增加應與《港區國安法》實施的狀況有密切關係，陸委會將持續觀察，並適時調配服務人手。

同日陸委會發新聞稿稱，鑑於《港區國安法》及其第43條實施細則的條文內容模糊不清、浮濫，加上法例實施後已有港人遭拘捕及檢控，令台灣民眾赴陸港澳及在陸港澳的風險大增。

新聞稿指出，《港區國安法》對於違反「分裂國家」、「顛覆國家政權」、「恐怖活動」、「勾結外國或境外勢力危害國家安全」等訂有極重的刑責，認為是以言入罪、無限上綱。至於該法第43條所訂的實施細則，不但易陷人於罪，亦嚴重侵犯人身自由、財產權、隱私權、通訊自由、營業秘密，形同無限擴權的思想審查。

陸委會因此警告，在陸港澳的人士不論國籍，只要涉及《港區國安法》，受到監控、任意執法，甚至被拘留或遣送至中國大陸判罪的風險都將大增。