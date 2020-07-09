涉黑組織27成員全認罪　主犯判死緩

江西景德鎮市中級人民法院周三（8日）以視像形式開庭，公開宣判一宗涉及27人的黑社會組織犯罪案。主犯占X富犯組織、領導黑社會性質組織罪、故意殺人罪、非法採礦罪、搶劫罪等12項罪名，數罪併罰，被判死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產；其餘被告分別獲刑1年8個月至20年不等。

法院審理查明，占X富自1990年起先後兩次因搶劫罪被判刑，至2008年2月8日，他為樹立非法權威，插手他人糾紛，糾集多人在上饒市信州區某卡拉OK持刀砍人，導致4人受傷，以他為首的黑社會性質組織初步形成。

為擴大組織勢力，占X富與同案被告應X軍等人不斷招收、吸納其他骨幹成員，逐步建立起以他為首的黑社會組織。他們利用其勢力和影響，破壞基層組織建設，壟斷新農村建設工程項目資源，形成稱霸一方的強勢地位。

該組織通過非法開賭場、在賭場放高利貸、賭博等方式，攫取經濟利益。為樹立非法權威，維護非法利益，他們在上饒市信州區、上饒縣及周邊區域範圍內故意殺人、尋釁滋事、開賭場、非法採礦、強迫交易、非法持有槍枝、聚眾鬥毆、故意傷害、非法拘禁等，導致1死1重傷，另有多人受傷。

法院審理認為，涉案組織具備黑社會性質組織的特徵，27名被告對公訴機關指控的犯罪事實和證據均無異議，並表示認罪認罰，遂依法作出上述判決。