陪女考研究生成名　「最勵志媽媽」獲韓大學錄取讀博士

去年在華中師範大學畢業的56歲碩士畢業生周亞松，陪女兒同考研究院的事被內媒廣泛報道，因而被稱為中國「最勵志媽媽」。學海無涯這一成語正好應用在周媽媽身上，讀畢碩士一年後，她最近又忙於考取博士資格，更在今月初收到南韓秋溪藝術大學的博士生錄取通知書，準備前往當地攻讀聲樂博士。

周亞松1964年出生於湖南，本從事檔案管理工作。2016年，當時已52歲的她大膽決定提前退休，抽時間陪女兒一同考研究生。沒想到的是她考上了華中師大音樂學院的碩士研究生，但女兒卻名落孫山。一年後，女兒成功考上，成為母親的學妹。去年，周在華師音樂廳舉行了自己的專場畢業音樂會。

及後，周亞松正式著手準備讀博士，南韓大學要求博士申請者需遞交四種不同語言的美聲作品供學校審理，除漢語外，周選擇了意大利文、德語和法語。但她對這幾門外語並不熟悉，為糾正自己的發音，更找來專業老師輔導，苦練三個月後完成了作品集，最終如願被錄取。周接受內媒訪問時表示，自己並非迷戀學歷，讀博士不僅想在專業上有所造詣，更重要的是享受學習的過程。