新冠肺炎：台放無薪假員工減至2.5萬人　首次錄得回落

受新冠肺炎疫情影響，台灣不少企業都要求員工放無薪假以減少公司支出。勞動事務主管部門周三（8日）發布最新企業減班休息統計，目前實施無薪假的企業數已減至952家、人數降至25,826人，和上一期比較，企業數減少488家、人數減少5990人。數字是自疫情蔓延後首次錄得回落。

不少行業的生意都因疫情受打擊。根據統計，目前實施無薪假的勞動人口中以製造業最多，達15,600人；其次為批發及零售業，達4300人。若以行內實施無薪假的企業數量計算，批發零售業以304家為眾行業欴中最多。另外，亦有近300家製造業的公司需要員工實施無薪假。按地區而言，台北市是全台實施無薪假企業數最多的縣市，超過230家。而桃園市實施人數有5725人，則是全台最多。

當局稱端午假期等增加島內旅遊住宿消費動能，讓住宿餐飲業景氣回溫，令不少行業在此期數據錄得減幅。它們主要集中在內需型服務業。當中，減少最顯著是住宿餐飲業，較上期一口氣減少85家共1824人，而批發零售業則較上一期減少148家共1148人。