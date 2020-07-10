男子被指僱兇刺警　行兇者落網稱無人指使

河北省廊坊市大城縣男子王進軍，2006年被控曾於2001年指使他人故意傷害一名法警，獲刑9年。行兇者於2012年被拘，承認當年並未受人指使。王進軍隨後上訴，河北高院以「法醫鑑定被檢方認為存在諸多問題」裁定王不獲撤銷罪名。王進軍周三（8日）表示，已再向河北高院提交申訴狀，獲院方立案。

王進軍早年與當地法院法警田再勝是朋友，1998年春節期間，他們與數名好友打牌，但田再勝出老千，在骰子內裝磁鐵，被好友斥責，雙方不歡而散。後來，田再勝向王進軍道歉認錯，二人言和。不過，這件事卻成了8年後王進軍入獄的「罪證」和「作案動機」。

2001年3月8日，田再勝在法院內被人用刀捅傷，行兇者奚昆鵬逃到大城縣，曾於王進軍的汽車維修廠打工。田再勝被捅傷後，王進軍曾被警方調查，但被排除嫌疑。

王進軍周三稱，田再勝出事當日，奚昆鵬於案發前來到汽車維修廠找他，看上去明顯已跟醉，「他問我認不認識『水』（田再勝的別稱），我告訴他『水』就是田再勝，在法院工作」。王進軍當時還勸他喝醉就回家休息，但案發後才知他根本沒有回家，而是去捅傷了田再勝。王進軍並不清楚奚、田二人為何會結仇。

2006年3月底，王進軍被捕，警方稱他指使奚昆鵬捅傷田再勝，動機是他依然記恨田再勝當年出老千一事。王進軍則否認。惟他被控故意傷害罪、故意毀壞財物罪、尋釁滋事罪，獲刑12年，他不服上訴，廊坊中院改判刑期為9年。他再上訴，河北高院2009年7月終審裁定，維持廊坊中院的判決。服刑期間，王進軍沒有停止申訴，但他的申訴均被駁回。

2011年9月7日，潛逃10年的奚昆鵬在湖北武漢被大城縣警方抓獲。他供稱，2001年3月8日中午，他和兩個朋友聚餐後回家，在路上遇到了田再勝等人。奚昆鵬認識其中兩人，但不認識田再勝。奚昆鵬和熟人開了幾句玩笑，但不知為何卻被田再勝辱罵。

奚昆鵬惱怒慾和田再胜理論，被同行的兩個朋友勸住並離開。隨後，奚昆鵬糾集幾個人，到大城縣法院找田再勝並捅傷他。2012年3月底，大城縣法院做出判決，認定奚昆鵬為捅傷田再勝的真兇，判處有期徒刑4年。

2015年，王進軍的申訴終於有了回音。同年6月26日，河北省高院做出再審決定書，決定對這起案件進行再審。再審過程中，王進軍的律師重新調取了當年的案卷，發現：2001年3月，田再勝被捅傷後，法醫鑑定結論稱其傷勢為重傷，這份結論在王進軍2006年被追究刑事責任，並被指控涉嫌故意傷害罪時，成為一項重要證據。經過調取證據發現，這份鑑定是複印件，沒有原件。

而田再勝是2001年3月被捅傷，由大城縣政法委出具介紹信，到當地鑑定機構做法醫鑑定。但被調取出來的這份介紹信，落款日期竟然是2001年10月。王進軍得知後氣憤異常，「我覺得法醫鑑定和介紹信的互相矛盾可以說明田再勝被紮傷後，根本就沒做過法醫鑑定，怎麼就能說他是重傷？那麼，法醫鑑定都沒有，怎麼還成立故意傷害？更別提我僱凶傷人」。

案件由廊坊中院進行再審一審。開庭前，已被認定為真兇的奚昆鵬也服刑期滿。奚昆鵬在法庭上明確表示，王進軍沒有指使他。王進軍的辯護人提出了法醫鑑定的問題，認為法醫鑑定無效，王進軍被認定的故意傷害罪不能成立。2017年11月3日，廊坊中院作出一審判決，仍然堅持了當年的審理意見，認為王進軍指使奚昆鵬紮傷田再勝。判決書也確認法醫鑑定存在問題，但不影響事實的認定。

王進軍再上訴，2018年8月13日，河北省高院作出再審刑事裁定書，裁定維持了廊坊中院的一審判決。王周三分別向河北省高級人民法院和河北省人民檢察院提交了《刑事申訴狀》。他的申訴理由是，構成故意傷害罪的證據不確實、不充分、依法應當予以排除，且證明案件事實的主要證據之間存在矛盾，「我不想一輩子蒙受這不白之冤。」