華駐孟買總領事撰文　稱中國無意與印度打軍事或經濟仗

中印關係近期因邊境衝突陷入緊張，據中國駐孟買總領事館網站周四（9日）消息，駐孟買總領事唐國才日前於印度媒體發表題為《多測新冠，勿試軍心》的署名文章，強調即使媒體不斷炒作，但中國無意與印度打一場軍事或經濟仗。

唐國才指出，中方在衝突中雖有傷亡，但傳媒基本上未進行炒作；兩國邊界分歧涉及複雜歷史與信任問題，對雙方領導人來說，目前首要還是解決抗疫和發展問題。唐又稱，雖然某些嗜血媒體不斷炒作，惟中方無意展開軍事或經濟仗。

然而他同時強調，將中方的冷靜視為軟弱將是非常不幸的戰略誤判，雙方都要清醒認識到若固守「中國或印度」的單向思維，只會導致雙輸，但若走向「中國和印度」的共贏格局，全球都會認真聆聽。

他進一步指出，被經濟民族主義裹挾，搞「去中國化」、與華「脫鉤」，不利於印度健康發展；新冠肺炎疫情當前，雙方應更多測試新冠病毒，而非軍人的決心。他又稱，美國黑人弗洛伊德之死揭露西方民主的虛偽，邊界等問題是殖民者留給中印兩國的傷疤，不應成為阻礙雙方關係發展的長期陷阱；挑撥兩國開戰的西方政客，不過是想大賣軍火、從中漁利而已。