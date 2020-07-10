年輕男子網售冒牌衫鞋　非法獲利逾7000萬人民幣

重慶一名年約25歲的郭姓男子，近年夥同親友在網購平台出售冒牌鞋和衣服等，涉及Nike、LV、CUCCI等知名品牌，獲利逾7000萬元（人民幣，下同，約7882萬港元）。警方日前破獲該宗特大銷售假冒註冊商標的商品案，逮捕郭男等6人。警員表示，現場檢獲10噸鞋，郭男被捕時，手機一直接收到顧客落單的訊息，每秒有逾10條訊息。

浙江寧波市寧海縣一名張姓男子早前以842元（約948港元）向郭男購買某品牌鞋後，後者聲稱該款鞋是高仿（A貨），價格較正品便宜數百元，但品質與正品無異，可以假亂真。惟張男收貨後發現貨不對辦，報警求助。警方將鞋送檢後發現是冒牌商品，循線調查發現位於重慶的郭男。

警方上月14日至18日展開收網行動，發現郭男正在一倉庫內包裝產品，當場檢獲上萬件冒牌鞋和衣服，貨價涉近千萬元，逮捕6名涉案人員。郭男被捕後表示，他安排父母親友負責進貨、宣傳、送貨和安排模特兒拍攝照片等，按業績收取提成。

郭男續稱，他自2017年開始在網購平台賣鞋，翌年以知名品牌商品的代工廠名義，在社交平台等網絡渠道宣傳，每次推出新產品均吸引大批顧客，「最多一次，半小時賣出數千雙鞋子」。警方隨後查封郭男名下的房產、豪車和凍結多個銀行帳戶等。