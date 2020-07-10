美今年第二次批准對台軍售　更換愛國者導彈組件

美國國防安全合作署（DSCA）周四（9日）表示，國務院批准對台灣出售有關愛國者三型導彈重新認證的設備與技術，總值約6.2億美元（約48.4億港元），並將這宗軍售案通知國會。這是繼今年5月後，美國國務院再次批准對台軍售。

DSCA在新聞稿中表示，今次的重新認證包括更換將到期的組件和認證測試，更換後可維持使用30年；而這次交易的主要承包商是美國武器製造商洛歇馬丁公司。新聞稿提到，這次軍售案出售的設備與支援，不會改變區域的軍事平衡，透過這項研擬軍售案支持接收方（即台灣）持續努力進行軍隊現代化，以及維持可靠的防禦能力，有利於美國國家、經濟與安全利益。新聞稿又指出，這是依法提交可能軍售通知，並不代表已完成銷售。

台海安全研析中心主任梅復興表示，這次軍售可理解成零件到期換新，類似汽車維修保養。但值得注意是，美國國務院今年第二次批准對台軍售項目，對上一次是今年5月批准對台出售18枚MK48 Mod 6 AT重型魚雷及相關設備，金額1.8億美元（約14億港元）；雖然兩次軍售項目金額不大，但從頻密程度來看，美國正在落實對台軍售常態化。愛國者導彈是台灣高空防禦的重要武器，部署在各主要城市和重要軍事設施周邊。目前台灣所使用的是最先進的愛國者三型導彈，最大攔截距離可達70公里，攔截高度超過24公里，雷達搜索距離100公里，並可追蹤100個目標。