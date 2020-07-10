德情報機關︰國民用華企服務　資料可落入北京手中

德國聯邦憲法保衞局（BfV）周四（9日）警告，消費者向中資支付服務企業提供的個人資訊，最終可能落入中國政府。德國內政部長希霍夫（Horst Seehofer）同日表示，德國有必要在基建問題保護自己，但未決定是否容許中國科企華為參與國內5G建設。

BfV發表的年度報告點名指，中國官員有權存取騰訊、阿里巴巴等華企的資訊。報告又指，除了華企支付服務，部分在德國營運的手機應用程式、網絡服務、手機通訊網絡和共享單車等業務，其儲存的資訊亦可能被中國政府取得。

BfV局長哈爾登旺（Thomas Haldenwang）直指︰「所有在德國的客戶使用這些系統後，如果資訊被濫用也不該驚訝。我們只能作出警告。」

希霍夫則表示，對中國透過收購德國企業，構成的「混種威脅」感憂慮。他稱︰「在能源或現在的5G網絡等關鍵基建問題上，我們需要考慮如何保護自己。」希霍夫同時指，德國尚未就是否容許中國科企華為參與國內5G建設一事，取得「政治決定」。