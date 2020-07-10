內地暴雨黃色預警　江西中洲圩潰堤逾8000人撤離

中央氣象台周五（10日）清晨6時繼續發布暴雨黃色預警，預計自上午8時起24小時內，江西北部、湖南東北部、四川盆地中部和北部等地局部地區有大暴雨，料累計100至150毫米雨量。江西上饒市鄱陽縣中洲圩周四（9日）晚潰堤，當局緊急撤離逾8000名居民，無人傷亡。湖北黃岡市黃梅縣日前發生山泥傾瀉，8人罹難，約1千名解放軍已赴當地救災。

中央氣象台預計，江西中北部、湖北東部和南部、湖南大部、四川盆地大部、安徽西南部、浙江北部和南部、福建北部、貴州北部和東部、廣西北部、陝西西南部、甘肅東南部、雲南西北部以及西藏東南部等地有暴雨至大暴雨。部分地區伴有短時間強降水，最大每小時降雨量30至50毫米，局部地區可超過70毫米，可能出現雷暴大風等強對流天氣。

江西鄱陽縣中洲圩周四水位達23.39米，超出警戒水位3.89米；中洲圩外河古縣渡水位高達23.43米，超出1998年最高水位0.25米。由於長時間浸泡，加上堤身土質差，抗滲能力弱，中洲圩被集中滲漏的穿孔水帶走大量堤身泥土，最終於當晚9時35分潰堤；轄區內15個行政村被淹，洪水淹沒屋頂。

婺源縣清華鎮有800年歷史的「彩虹橋」，日前被洪水沖毀東端引橋至二號橋墩之間的橋面，幸其餘橋體及橋墩基本完好。當地政府已發布「彩虹令」，呼籲民眾若發現被洪水沖走的廊橋相關原木構建，及時聯繫婺源縣文物局。

湖北省防汛抗旱指揮部周四召開新聞發布會指，自上月8日湖北17個市（州、林區）、88個縣（市區）共有902.26萬人受災，14人死亡、5人失蹤，20.44萬人需撤離，直接經濟損失111.17億元（人民幣，下同，約125億港元）。

湖北省32縣市累計雨量超過600毫米，湖北江河湖庫水位大面積上漲，長江幹流監利至九江段全線上漲、全線超警戒；截至周四，全省1133座水庫超汛限水位。省應急管理廳已向武漢、宜昌、荊州、黃岡等地發放救災物資，省財政廳下撥7000萬元（約7900萬港元）省級防汛救災應急資金。