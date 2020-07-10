南寧市連破毒案拘64人　繳230公斤冰毒及海洛英

各地政府繼續聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團。廣西南寧市公安局近日先後聯合其他省份公安機關，破獲兩宗公安部部級毒品目標案件和一宗特大系列毒品案，發現當中有犯罪集團利用大型工程車掩飾，從邊境販運毒品。行動中共檢獲約230公斤冰毒及海洛英，市值約8.9億港元，64名疑犯被捕。

內地傳媒周五（10日）報道，廣西南寧市公安局召開記者會公布，在公安部「淨邊2020」指揮部、自治區公安廳禁毒總隊指揮協調下，當局先後破獲共三宗代號分別為「2019-450」及「2017-210」公安部部級毒品目標案件和「613」特大系列毒品案。「2019-450」一案中，南寧公安禁毒民警去年7月辦理一宗毒品案中發現，一名桂林籍男子長期從邊境購買毒品，運到南寧市武鳴區以及桂林市、玉林市販賣。當局展開進一步調查，並於今年4月聯同其他公安機關採取多次行動，共抓獲30人，繳獲83公斤冰毒。

「2017-210」一案中，以姚某勇為首的販毒團夥於2017年起，被發現經常從邊境購入毒品回賓陽縣及周邊販賣，他們高價拉攏其他人當司機偽裝成施工隊，多次到邊境販毒，把毒品夾藏在租來的鏟車、挖土機等大型工程機械中。當局於今年6月展開拘捕行動，抓獲32人，繳獲128塊重約45公斤的海洛英。這是南寧警方開展「淨邊2020」禁毒專項行動以來，通過禁毒警務合作全線偵破的海洛英單一案件中，打擊團夥成員最多、戰果最大的一次，斬斷了一條涉及邊境-雲南-廣西-廣東-湖南的販毒通道。

「613」一案中，南寧市公安局在自治區公安廳禁毒總隊的協調指揮下，與北海、玉林市公安局聯合行動，於上月14日抓獲2名疑犯，在南寧市和北海市共繳獲102公斤冰毒。南寧市各級公安機關禁毒部門今年來積極開展「淨邊2020」等專項行動，截至上月20日共破獲125宗毒品刑事案，共抓獲214名疑犯。

今次是過去612日第96宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、新西蘭、日本、菲律賓、越南、馬來西亞及歐洲的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。粵港澳的掃毒除黑行動陸續有來！據知中央一早已統一部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動，身兼國務委員的公安部部長趙克志前年4月已親自南下深圳主持會議。分析指，中央政法高層南下高調督導打黑，有震懾粵港澳黑幫犯罪集團的作用，並為粵港澳大灣區「洗太平地」。除此之外，趙克志早前亦到訪緬甸、柬埔寨和老撾，以加強合作打擊由黑幫操控的霹靂可卡因跨國犯罪活動。

上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。「上海仔」主要從事的勾當是一條龍由生產到販賣毒品，毒品主要供應香港、澳門、珠海、深圳、廣州、韓國及日本等地的毒品市場。他因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在警方執法前均可聞風先遁。最近，執法部門連番搗破涉及和勝和的毒品案，不排除上海仔「走佬」後，瘋狂出貨。