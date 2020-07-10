蓬佩奧批中國威脅宗教自由　斥世衞未向華究責

中美關係近日愈趨緊張，美國國務卿蓬佩奧周四（9日）在記者會上，圍繞多個議題批評中國，包括中國對宗教自由、印太地區、通訊基建等帶來的威脅和挑戰；又指北京否定了23年前對香港人作出的承諾，揚言美方正致力在中共暴政下捍衞香港人。

蓬佩奧提到，美方多次就北京在中國西部打壓宗教自由發聲，並開始採取行動，希望全球團結保障宗教自由，並確保結束在當地的打壓情況。他表示，下周將介紹國務院「不可剝奪權利委員會」一份報告，將重申美國對人權和其他不可剝奪權力的想法及美方的角色。

他談及中國對東南亞及印太地區，帶來外交、經濟以至軍事上的嚴峻挑戰，指商界領袖了解到在中國生產和製造的風險後，將把供應鏈撤出中國並遷至越南等東南亞國家，令這些國家受惠。他重提中國在通訊基建帶來的風險，包括網絡攻擊和盜竊知識產權；又批評中國向非洲國家提供個人防護裝備品質欠住，而且往往附帶政治上的交換條件。

蓬佩奧再次批評世界衞生組織多次搞砸對抗新冠肺炎疫情的工作，連讓台灣以觀察員身份參與都做不到，足以說明世衞無法關顧好全球衞生安全。他指摘世衞至今仍沒法讓中國協助認定「零號病人」，或判定為何中國封城後病毒仍在全球擴散，也沒有就中國未盡義務通報疫情一事向北京究責。