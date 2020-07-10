黃脊竹蝗入侵普洱市　波及10萬畝土地

雲南普洱市林業和草原局周五（10日）通知，中國與老撾接壤邊境發現有黃脊竹蝗入侵，至少波及近10萬畝土地。由於持續入侵態勢嚴重，擴散速度加快，且有向農田擴散蔓延迹象，當局初步研判邊境一線7月至9月爆發黃脊竹蝗災害的可能性大，需做好監測、加強防控。

當局上月28日首次在普洱市江城縣牛倮河保護區與老撾接壤的邊境，從沿線發現黃脊竹蝗入侵。目前，有關部門每天都監測到新入侵種群，蝗災有向周邊縣區及農田擴散蔓延的趨勢，對農作物有潛在災害風險。同市墨江縣文武鎮馬甫村曼幹組周四（9日）監測到小量黃脊竹蝗遷飛入境，具體受影響面積有待核實。

截至周三（8日），普洱市累計監測到共98872.3畝入侵黃脊竹蝗群落活動區域，包括80525.6畝林地及18346.7畝農地。當局累計在34416畝土地開展防治防控工作，包括24100畝林地及10316畝農地，並派出502架次無人機噴灑農藥。

黃脊竹蝗是網翅蝗科竹蝗屬的一種昆蟲，是中國產竹區主要害蟲，常造成大面積危害。黃脊竹蝗主要危害毛竹、剛竹、水竹等，可將竹葉全部清光，竹林會逐漸衰敗，毛竹會枯死，竹腔內積水，纖維腐敗，令竹子毫無使用價值。