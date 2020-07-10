網上授課直播露骨訊息　中山大學已婚副教授遭解聘

網傳中山大學海洋科學學院已婚副教授王曉瑋，日前在網上授課休息期間忘記關閉直播，被學生目擊他與3名女子互傳曖昧、露骨及「約炮」訊息，引起外界輿論。校方周四（9日）發聲明指，已確認王曉瑋的行為構成嚴重教學事故，且嚴重違背教師職業操守和師德師風，決定予以解聘。

事發於周一（6日），王曉瑋在網上授課休息時忘記關閉直播，個人微信聊天對話在電腦屏幕上顯示，有學生發現後截圖。網民爆料稱，王男在10分鐘內分別向名為「南沙地產10」、「南沙地產8」的微信好友發送不正當言論，並試圖與名為「南沙地產8」約定在酒店見面，雙方聊天內容包括「你肚子應該開始大了吧，還能做愛嗎」、「怕壓壞你」。

網民表示，當時有同學假藉提問「提醒」王曉瑋，但對方沒有回應，後來才有人直接告知「老師，我們能看到你微信對話」。聊天紀錄曝光後引起熱議，大學隨即發出聲明，決定停止王男的教學工作、調離教學崗位，並成立小組調查，至日前決定予以解聘。

據了解，王曉瑋曾在香港城市大學任職研究助理，2010年獲中山大學博士學位，同年進入該校生命科學學院，從事博士後研究工作，並在2年後正式在海洋科學學院工作。