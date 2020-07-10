總統選舉獻金統計　蔡英文透支2400萬新台幣

台灣的監察院周五（10日）公布2020年總統選舉政治獻金收支結算表，民進黨提名並當選的正副總統蔡英文和賴清德，共獲得政治獻金逾5.6億元（新台幣，下同，約1.5億港元），較國民黨提名正副總統候選人韓國瑜、張善政所得多逾1億元（約2700萬港元）。而資料顯示，蔡英文獲民進黨捐贈的金額遠低於韓國瑜從國民黨所得。

據監察院公布的資料顯示，蔡英文、賴清德政治獻金收入主要來自個人捐贈和營利事業，兩者金額合共約4億元；但蔡陣營從民進黨所得僅1.45萬元，遠低於韓國瑜一方獲國民黨捐贈600萬元。雖然蔡賴配所獲政治獻金較多，但競選支出將近5.9億元（約1.6億港元）亦是所有候選人當中最多，因此收入與支出相抵後，仍透支逾2400萬元（約642萬港元）。

韓國瑜的政治獻金主要來源為個人捐贈，金額約3.7億元；另獲營利事業捐贈約4500萬元，較蔡從這方面所得少逾1億元。韓國瑜與張善政的政治獻金收入和支出分別約4.6億元（約1.23億港元）和4.3億元（約1.15億港元），相抵後剩餘約3000萬元。

至於另一組總統、副總統候選人宋楚瑜和余湘，資料顯示政治獻金收入約3200萬元（約860萬港元），支出約6200萬（約1660萬港元），透支約3000萬元（約800萬港元）。