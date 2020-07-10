新冠肺炎：厄瓜多爾凍蝦包裝檢出病毒　華暫停進口

國務院聯防聯控機制周五（10日）就新冠疫情舉行發布會，介紹防範疫情輸入風險、加強進口冷鏈食品監管有關信息。海關總署在會上指出，遼寧大連及福建廈門兩地海關，近日分別對厄瓜多爾企業生產的凍南美白蝦及其包裝抽樣檢測，從部分包裝樣本中檢出新冠病毒；當局即日起暫停涉事企業在華註冊資格，暫停上述產品出入口。

海關總署進出口食品安全局局長畢克新介紹，為防範疫情通過進口冷鏈食品傳入，截至周四（9日），全國海關共抽樣監測227,934個樣本。當中在上周五（3日），大連及廈門海關分別從厄瓜多爾企業生產的凍南美白蝦的外包裝樣本中，檢出新冠病毒。後經核酸序列分析及專家研判，檢測結果顯示，厄瓜多爾3間企業產品的貨櫃環境、貨物外包裝存在被病毒污染的風險。

專家認為，檢出結果不代表具傳染性，但反映出相關企業食品安全管理制度落實不到位；為保護消費者健康，總署決定即日起暫停掛斷上述3間家企業在華註冊資格，暫停企業產品出口進口，對暫扣的貨物採取退貨、銷毀等處理措施。

此外，因應中國國航上周六（4日）一架由俄羅斯莫斯科飛往北京的CA910航班上，出現超過5名確診新冠肺炎的旅客，觸發航班熔斷條件。民航局周五發出全國第4份「熔斷指令」，決定自下周一（13日）起暫停上述航班運行1周，並要求熔斷的航班量不得用於其他航線。