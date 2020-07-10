耿爽履新後正式亮相　出席安理會助非洲國家抗疫

正式履新中國常駐聯合國副代表、特命全權大使的耿爽，周四（9日）正式以新職銜亮相。他當天上午出席了安理會審議聯合國駐西非和薩赫勒地區辦事處工作視像會議，強調西非和薩赫勒地區近期形勢穩定，但該地區國家仍面臨嚴峻安全挑戰，新冠疫情對經濟社會發展造成不利影響，為地區形勢帶來新的複雜因素。

耿爽指出，疫情目前仍在西非和薩赫勒地區蔓延，辦事處當務之急是關注地區疫情發展，深入分析疫情影響，幫助國家提高防疫意識和抗疫能力，加強衞生體系建設，保護人民生命安全和身體健康，並緩解疫情對地區國家帶來的衝擊和負面影響。國際社會應推動地區國家通過對話解決分歧，通過發展消除不穩定根源，積極應對安全威脅，並及時提供人道援助。

耿爽強調，中方已向多個地區和平與安全項目提供資金支持，向薩赫勒地區反恐行動和五國聯合部隊建設提供3億元人民幣（約3.3億港元）援助。疫情爆發以來，中方向50多個非洲國家提供大量醫療物資，又派出抗疫醫療專家組。中方將提前於年內開工建設非洲疾控中心總部，加快建設中非友好醫院和建立30個中非對口醫院合作機制。中方將繼續支持秘書長特別代表和辦事處工作，為地區國家抗疫，實現和平、穩定與發展作出努力與貢獻。