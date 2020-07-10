新冠肺炎：台增2宗境外輸入個案　從美國及阿曼返台後確診

台灣的中央疫情指揮中心周五（10日）公布，新增2宗新冠肺炎境外輸入病例，分別是一名20多歲女子和一名50多歲男子。兩人長期在境外工作，早前分別從美國及阿曼返台後確診。截至目前，台灣累計確診人數451人，55宗屬本土案例，365宗為境外輸入，和36宗敦睦艦隊病例。

指揮中心發言人莊人祥指出，赴美返台確診者於周日（5日）返台，入境時並無不適症狀，惟周二（7日）居家檢疫期間出現全身倦怠及肌肉痠痛等症狀，翌日由衞生部門安排就醫檢驗，並於周五確診。當局已掌握接觸者共35人，其中2人為家庭接觸者，22人為同班機座位前後兩排乘客，皆列為居家隔離對象；另同班機機組員11人已有適當防護，列為自主健康管理對象。

而另一宗個案中，患者周三（8日）自阿曼經阿聯酋杜拜轉機返台。他上周四（2日）曾在阿曼出現發燒症狀，但未就醫，僅自行服用退燒藥，入境時已主動告知當局有不適症狀，並由機場檢疫人員安排檢驗後送至集中檢疫所隔離。衞生部門已掌握接觸者共39人，其中22人為同班機前後兩排旅客，列為居家隔離對象；另17人為航空公司機組人員，皆非台籍且未入境台灣。