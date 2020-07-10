台現首宗牛結節疹病例　疑經蚊蠅從福建傳入

台灣的農委會防檢局周五（10日）通報，金門有牛隻確診全台首宗牛結節疹病例，決定即日起禁止金門生鮮牛肉輸台，並強化船機消毒工作。農委會主委陳吉仲指出，大陸去年發生牛結節疹疫情，懷疑金門病例是經由蚊蠅，從福建傳入，已向行政院報告疫情，並按規定成立牛結節疹中央災害應變中心。

防檢局長杜文珍指出，當局周三（8日）接獲金門縣動植物防疫所通知，指在官方牧場內飼養的548頭牛中，有部分牛隻皮膚發現異常結節，懷疑為牛結節疹，遂派員到場採樣檢驗。檢測顯示，病毒基因序列與大陸去年發表的序列相似度高達99%，確診為台灣首宗牛結節疹案例。

她續指，金門防疫所已完成23頭發病牛隻撲殺工作，並將執行其他牛隻的撲殺作業，以防止病毒擴散。當局同時完成涉事牧場周邊3公里內47個養牛場臨床檢查，未發現可疑案例，目前疫情尚無擴散迹象。

她解釋，牛結節疹為台灣甲類動物傳染病，病原是痘病毒科的Capripoxvirus屬病毒，該病毒只感染牛及水牛，非人畜共通傳染，主要透過蚊子、刺蠅等節肢動物傳播，會依據世界動物衞生組織（OIE）規定通報。