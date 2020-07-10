惠州市政協前主席　涉嫌受賄被提公訴

廣東省惠州市政協前黨組書記、主席黃雁行涉嫌受賄一案，中山市人民檢察院周五（10日）依法向市中級人民法院提起公訴。此外，上海市及雲南楚雄州人民檢察院，同日均分別就各自地區的官員貪腐案提起公訴。

中山市人民檢察院指控，黃雁行在擔任惠州市對外貿易經濟合作局局長、市委常委、秘書長、宣傳部部長、市委副書記以及市政協黨組書記、主席期間，利用職務便利，為他人或公司謀取利益，非法收受財物且數額巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

此外，上海市楊浦區人民法院前黨組書記、院長任湧飛（副局級）涉受賄罪、縱容黑社會性質組織罪，同日被當地檢察院起訴。指控指出，任身為國家工作人員，利用職務便利、本人職權、地位形成的便利條件，為他人謀取不正當利益，非法收受財物；又縱容黑社會性質的組織違法犯罪活動，依法應當以受賄罪、縱容黑社會性質組織罪追究其刑事責任。

雲南楚雄州人民檢察院同日對保山市人民政府前副市長、隆陽區委前書記耿梅涉受賄罪、濫用職權罪一案，向當地中級人民法院提起公訴。耿梅在擔任昌寧縣縣長、縣委書記、隆陽區委書記、保山市副市長期間，為他人在礦產資源開發、探礦權轉讓、工程項目合作等謀利且非法收受財物；其濫用職權，造成公共財產巨額損失，當局依法以受賄罪及濫用職權罪追究其刑事責任。