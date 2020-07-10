基金公司涉非法吸存募資　涉額21億人民幣

深圳中金國瑞基金管理有限公司法人代表秦鵬，早前與9名公司職員涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款，案件近日於深圳市公安局福田分局移送檢察院審查起訴；據當局透露，涉案基金募集金額逾21.55億元（人民幣，下同，約24.24億港元)，涉及投資人共1400人次。

內媒周四（9日）從市檢察院獲悉，上述公司通過公開宣傳，承諾以收益回報、保本付息的方式向不特定人群募集資金，惟之後直接將資金用作公司自有資金，根據實際需要時調撥使用，包括兌付到期投資人的本金和收益、公司營運支出、員工工資、個人消費、償還歷史債務等問題，導致投資人無法收回款項，且逾期金額巨大。

目前，該公司發行的3支涉案募集基金，已付投資人金額3.13億餘元（約3.52億港元），未付投資人金額18.41億餘元（20.71億港元）。因該案被害人人數眾多，市檢察院根據《中華人民共和國刑事訴訟法》的有關規定，採取公告方式告知本案被害人的訴訟權利義務。

報道指，秦鵬為該公司及關聯公司的法人代表及實際控制人，負責深整體事務、期貨證券交易、資金調撥權使用權、對外投資。同犯鄭明明分別為公司副總裁兼營銷二部經理，分管營銷二部、交易部、客服部、同時銷售基金產品等。