世衞推測哈薩克不明肺炎為新冠肺炎　中國使館改警示

世界衞生組織周五（10日）表示，正在釐清哈薩克近期肺炎案例與新冠病毒疾病的關聯，雖然預計不少肺炎病例將被診斷為新冠肺炎，但目前保持開放態度。 同日中國駐哈薩克大使被指修改對哈薩克發出的警示，疑為風波降溫。

中國駐哈薩克大使館近日提醒中國公民防範哈薩克「不明肺炎」疫情，稱這波疫情比新冠病毒還要致命，引發國際關注，但哈薩克稱中國媒體根據大使館發出的報道為「假新聞」。中國駐哈使館周五在官網發布中國駐哈大使張霄與哈薩克衞生部長阿列克謝‧崔通電，指自從新冠疫情爆發以來，中哈在公共衞生、醫療等領域合作成果顯著，又稱哈方感謝中方的醫療專家組和物資援助對哈方抗疫工作發揮了重要作用。

中國駐哈使館官網對當地中國公民的安全警示中，標題已將「不明」二字刪去，由日前「注意防範不明肺炎」改成「注意防範肺炎」，內容也刪走「該病致死率遠高於新冠肺炎」。報道認為，有關做法是為了讓爭議降溫。

世衞專家瑞安周五在瑞士日內瓦舉行的網上記者會表示，關於哈薩克出現的肺炎病例，世衞正在關注檢測做法和品質，以確保檢測結果正確。瑞安稱，世衞正與哈薩克政府合作，包括檢視病例影像，將以確定這些肺炎病例是否與新冠病毒存在關聯。