新冠肺炎：屋苑封閉期間偷速遞　保安獲刑9個月

被告在多個速遞存放點偷取包裹。圖為上海某屋苑的速遞存放點。（中新社圖片）

內地大部分社區、屋苑早前因新冠肺炎疫情實施封閉管控，居民只能在速遞存放點取走包裹。上海某屋苑保安童某某卻趁機偷包裹，涉案2600餘元（人民幣，下同，約2900港元）。上海市黃浦區人民檢察院周五（10日）公布，經黃浦區人民法院判決，童某某犯盜竊罪成，被判囚9個月，處罰2000元（約2250港元）。

檢察院指，速遞員陳某今年3月報案稱，聯繫收件人後將包裹送至屋苑的速遞存放點，但次日收件人未有找到。經翻查閉路電視紀錄，發現有保安偷走包裹。經查，童某某為某屋苑保安，利用自己上早班的便利，多次騎車至周邊的十幾個小區，趁速遞存放點無專人看管之際，盜竊9名受害者的包裹。

童某某供述，他偷取包裹後一般會直接將運單撕走，避免被人發現，或辯稱包裹是自己以逃避追責。若發現包裹內物品有用，就帶回家或贈送他人，否則就直接扔棄。

檢察官表示，被告以非法佔有為目的，多次盜竊他人財物，即使每次盜竊的財物價值不高，但多次偷盜不僅侵犯被害人的財產權，亦干擾速遞員的正常工作秩序，遂作出上述判決。