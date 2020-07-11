網紅幼園女教師強吻學生　家長投訴學校開除

河南省南陽市唐河縣一名網紅幼稚園女教師，近日因為在幼稚園內與幼童親吻的短片遭人檢舉，警方其後介入調查。她雖獲警方排除猥褻學生的嫌疑，卻被幼稚園開除。

網傳畫面顯示，涉事女教師作狀要親吻男童，而男童表情卻有點不情願，且身體不斷向後退，但她仍嘴對嘴強吻男童。事主分享短片時更留言稱，「在我們幼兒園我就是老大，可以為所欲為」。片段其後被轉載到社交網，引發家長投訴。

警方調查後表示，該短片是去年12月在短片平台發布，該名女教師當時與學生在校園內玩遊戲，其中一名學生因表現良好，她表示要獎勵對方親吻其臉，誰知學生親吻她的嘴唇，而事主剛好用手機將當時情景拍下，之後把該短片發布到短片平台。

警方稱，短片被截圖並轉載到社交網後造成不良影響。至於在短片平台留言稱是學生男朋友之類的說話，女教師稱只是開玩笑，經詢問幼稚園校長等人，均表示事主思想單純，深受學生喜愛，只是喜歡拍片紀錄學生的快樂瞬間，並無猥褻兒童的行為；涉事學生的母親亦表示理解，更指若有需要願意出面澄清。

不過，內媒周五（10日）向南陽市唐河縣教育體育局辦公室了解，涉事女教師已被校方開除。該局指高度重視事件，已成立領導小組查證相關情況。幼稚園有工作人員證實，事主已被開除，校方亦正就事件進一步調查。

據了解，該名女教師在短片平台的帳號有逾21萬人關注，目前已被設為私人帳號。