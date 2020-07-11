內地2碩士生找人代寫論文　遭撤銷學位

內地爆出大學代寫論文醜聞。天津大學及廈門大學周五（10日）晚發通報稱，兩名學生涉及由他人代寫、買賣論文的學術作假的行為，故撤銷相關學生所獲碩士學位。報道指，兩名學生的論文雷同，連致謝部分也十分相似。

據天津大學研究生院官網發布《關於撤銷劉宇宸碩士學位的公告》顯示，2018年6月26日獲該校工程碩士學位的女學生劉宇宸，經查認定，其題目為《基於J2EE的環保管理系統的設計與實現》的碩士學位論文，存在由他人代寫的事實，屬於教育部規定的學術不端行為。周五經天津大學學位評定委員會審議表決通過後，決定撤銷劉的碩士學位並收回相應學位證書。

幾乎在同一時間，廈門大學也在其研究生院官網亦發通報，指經廈門大學學風委員會調查核實，認定該校2014年級軟件工程碩士林鯉在其碩士學位論文撰寫中，存在買賣論文的學術做假，構成學術不端行為。根據有關規定，該校第十屆學位評定委員會周五決定撤銷林的碩士學位，撤回其碩士學位論文，並註銷其碩士學位證書。

據報，劉、林二人的碩士學位論文，不論標題、摘要、關鍵詞、正文的結構、內容及圖表等，均出現雷同或高度相似，多個段落一字不差，論文中的致謝、參考文獻部分也十分相似。